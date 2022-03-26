Медведев заявил, что приостановившие работу на российском рынке компании вернутся, но с потерями

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26 марта 2022, 10:48

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Russian Government/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иностранные компании, которые ранее приостановили работу в России, хотят вернуться на рынок страны – и они это сделают.

Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что компании, объявившие ранее об уходе, вернутся в РФ, но вопрос в том, когда это произойдет, а также, с какими потерями.

Зампредседателя Совбеза в разговоре с RT напомнил, что в трудах Карла Маркса говорится, что капиталист никогда не станет отказываться от получения дополнительной прибыли, а российский рынок является весьма большим.