Путин заявил, что в 2022 году в России собрали рекордный урожай зерна

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Источник: РИА "Новости"

зерно, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин днем во вторник, 14 марта, заявил, что в стране в прошлом году было собрано более 153-155 миллионов тонн зерна, что стало рекордом за всю новейшую историю.

Владимир Путин адресовал сельхозпроизводителям "низкий поклон", отметив, что был поставлен рекорд по сбору зерна. Глава государства уточнил, что в новейшей истории России ничего подобного не было.

Напомним, президент РФ ранее сегодня заявил, что безработица на территории страны находится в настоящий момент на исторически минимальном уровне - 3,6%.