Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне в 3,6 процента

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Источник: РИА "Новости"

рубли, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник, 14 марта, заявил, что безработица на территории страны находится в настоящий момент на исторически минимальном уровне - 3,6%.

Глава государства в рамках общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода обратил внимание на то, что даже до пандемии коронавируса нового типа безработица в России находилась на уровне 4,7%.

Владимир Путин заметил, что все ожидали, что российские предприятия остановятся, но они функционируют, а безработица на территории страны снижается.