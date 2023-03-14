Депутат Федоров: мировая экономика не сможет существовать без природных ресурсов России

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Источник: Радио 1

Boris Babanov / globallookpress.com

На Россию приходиться треть вложений природных ресурсов в мировую экономику, фактически являясь монополией в данном вопросе. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Согласно словам парламентария, без российского сырья мировая экономика просто перестанет существовать. Он уточнил, что РФ вкладывает порядка 30% полезных ископаемых в международный рынок.

«33 процента – это уже монополия. Следовательно, то, что у России гигантская экономическая возможность и приоритет по отношению к другим странам, даже к Китаю – это очевидно», - отметил госслужащий.

Федоров также добавил, что современные политические процессы приведут США к тому, что их экономический пузырь лопнет. Когда это произойдет, на первый план выйдет реальная российская экономика.