Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан выразили удовлетворение рекордными показателями товарооборота

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Источник: МИД РФ

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан в рамках телефонного разговора 13 марта выразили удовлетворение рекордными показателями товарооборота двух стран.

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе беседы обсудили ряд наиболее актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Дипломаты обратили внимание на укрепление позитивной динамики развития многопланового сотрудничества Москвы и Тегерана.

Также руководители внешнеполитических ведомств России и Ирана обменялись мнениями по ключевым региональным и международным темам.