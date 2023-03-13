Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления зерновой сделки на шестьдесят дней

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Источник: РИА "Новости"

мешок с зерном, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин в понедельник, 13 марта, заявил, что российская сторона не возражает против очередного продления зерновой сделки на шестьдесят дней.

Ранее в Женеве состоялись переговоры представителей Москвы и Организации Объединенных Наций по ситуации с зерновой сделкой.

Сергей Вершинин уточнил, что Россия, учитывая "пакетный" характер предложенных генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против продления сделки после того, как 18 марта истечет второй срок договоренности, однако лишь на шестьдесят дней.