Источник сообщил, что в переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм

В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм. Соответствующую информацию утром в пятницу, 10 марта, предоставил источник, знакомый с переговорным процессом.
По словам источника, работа по вопросу возможного продления зерновой сделки в настоящий момент ведется очень активно. Дополнительной информации о переговорах предоставлено не было.
Напомним, срок действия текущей сделки заканчивается 18 марта.
Ранее сегодня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выполняет все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, вследствие чего настаивает на ее продлении.