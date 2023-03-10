Источник сообщил, что в переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм

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пшеница, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

В переговорах по продлению зерновой сделки присутствует осторожный оптимизм. Соответствующую информацию утром в пятницу, 10 марта, предоставил источник, знакомый с переговорным процессом.

По словам источника, работа по вопросу возможного продления зерновой сделки в настоящий момент ведется очень активно. Дополнительной информации о переговорах предоставлено не было.

Напомним, срок действия текущей сделки заканчивается 18 марта.

Ранее сегодня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выполняет все, что согласовано с ООН по зерновой сделке, вследствие чего настаивает на ее продлении.