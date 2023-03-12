Посол Судана Сирраджа заявил, что односторонние санкции против РФ оказали негативное влияние на бедные страны

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Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/globallook.com

Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа сообщил в рамках беседы с журналистами в воскресенье, что введение односторонних антироссийских санкций оказало влияние на бедные страны.

Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что односторонние рестрикции могут привести к негативному эффекту, а введение санкций против РФ способно повлиять и на другие государства.

Посол обратил внимание на то, что Судан долго находился под санкциями, которые негативно сказались на благосостоянии жителей страны. Сирраджа выразил мнение, что для ограничений нужны определенные критерии, а решение об их введении следует принимать при участии международной организации.