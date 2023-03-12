РФ и Судан обсуждают возможность перехода на расчеты в национальных валютах

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Источник: РИА "Новости"

рубли, Aleksander Polyakov/globallook.com

Суданский посол в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что центральные банки Судана и России в настоящий момент обсуждают использование при взаимных расчетах национальных валют.

Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа отметил, что российская сторона ранее предложила Судану применение системы финансовых транзакций, в рамках которой использовались бы национальные валюты. Посол уточнил, что данный вопрос сейчас обсуждается центральными банками двух стран.

Подчеркивается, что во многом речь идет о технической возможности подобных расчетов.