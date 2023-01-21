Россия увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги на 2,092 млрд. долларов в ноябре 2022 года

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21 января 2023, 09:59 Источник: Минфин США

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Минфин США в среду, 18 января, сообщил, что объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с октябрем и составил 2,092 млрд долларов.

Американский Минфин опубликовал соответствующие документы. В ноябре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре - 25 млн долларов), на краткосрочные - 2,012 млрд долларов (в октябре - 2,009 млрд долларов).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года после очередного принятия на Западе антироссийских санкций. Российские вложения в американские гособлигации достигали пика (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года.