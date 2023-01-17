Глава МВФ Георгиева назвала спецоперацию на Украине одним из главных рисков для мировой экономики в 2023 году

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17 января 2023, 20:00 Источник: РИА "Новости"

директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, Clemens Bilan / Pool

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во вторник, 17 января, назвала спецоперацию России на Украине одним из главных вызовов для мировой экономики в 2023 году.

Кристалина Георгиева в рамках выступления на форуме в Давосе обратила внимание на то, что в 2021 году экономисты были оптимистично настроены, так как ожидали завершения пандемии коронавируса нового типа. Однако появившийся штамм "омикрон" продемонстрировал, что COVID-19 не исчез, а 24 февраля 2022 года началась спецоперация РФ на Украине.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что сейчас существуют три очень важных вызова для экономики: продолжение СВО, кризисная инфляция стоимости жизни, а также высокие процентные ставки.