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Аргументы Недели → Экономика 13+

Путин сообщил о дефиците бюджета

, 15:15 Источник: РИА "Новости"

Путин сообщил о дефиците бюджета
президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, 17 января, что расходы страны значительно увеличились и превысили 31 триллион рублей. По словам политика, есть дефицит бюджета, но на хорошем уровне.

Владимир Путин в рамках совещания по экономике обратил внимание на то, что расходы России увеличились более высокими и заметными темпами. По словам главы государства, дефицит федерального бюджета в результате составил 3,3 триллиона рублей – 2,3% ВВП.

Президент Российской Федерации заметил, что данный уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран-членов G20.

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