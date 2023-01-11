Ценовой потолок российской нефти может превратиться в ценовое дно

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 января 2023, 14:49 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

России предстоит перейти в режим экономии. В 2022 году дефицит федерального бюджета составил 2,3% ВВП, или 3,3 трлн руб. Балансирующая бюджет стоимость нефти составила 102 долл. за баррель. Bloomberg сообщает, что теперь Urals продается уже за… 38 долл. за баррель.



Министр финансов Антон Силуанов заявил, что выросли расходы на выполнение социальных обязательств.



«Увеличение составило более 6 трлн руб. И эти деньги были направлены в первую очередь на поддержку людей», - рассказал он.



Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что, помимо прочего, оказывалась поддержка предприятиям.



Тем временем вызывает тревогу ситуация с динамикой цен на российскую нефть и с возможностями бюджета продолжать обеспечивать все гособязательства. По данным Argus Media, баррель российской марки Urals в порту Приморск на Балтийском море по состоянию на 6 января 2023 года продавался за 37,8 долл., что вдвое ниже стоимости Brent. Причём такая стоимость значительно ниже даже того ценового потолка, который решили ввести для нефти из РФ западные страны - 60 долл. за баррель.



Крупным покупателям из Китая и Индии приходится предоставлять скидки из-за усложнения логистики и увеличения связанных с этим издержек. При этом эксперты Argus Media отмечают, что «многие сделки уходят в серую зону», и при оценке ситуации этот фактор тоже важно учитывать.



В то же время в Минэнерго сообщили, что допускают разработку дополнительных мер, ограничивающих дисконт на российскую нефть.



Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая обращает внимание на то, что «из-за существенно возросших бюджетных расходов в 2022–2023 годах даже при заложенной в бюджет цене 70 долл. за баррель планируется дефицит в 2,9 трлн руб., или 2% ВВП».



«В случае недополученных нефтегазовых, а также, возможно, ненефтегазовых доходов дефицит окажется значимо выше планируемого», – предполагает эксперт.



Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров считает, что после всех введенных Западом ограничений дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года рискует увеличиться до 5–6 трлн руб.



