В Тегеране не исключают возможности инвестиций в совместное производство автомобилей с Россией

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17 января 2023, 07:29 Источник: РИА Новости

Флаг Ирана, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Тегеран рассматривает возможность создания совместного с РФ предприятия по производству автомобилей. Об этом РИА Новости рассказал представитель Минпрома Ирана Омид Галибаф.

Как отметил собеседник агентства, Иран не исключает вероятности совместного производства. Однако это этот вопрос зависит от того, насколько успешно иранские модели будут приняты российскими потребителями.

«Совместное автопроизводство и открытие завода в Иране или же в России зависит от того, насколько успешно мы сможем экспортировать свои автомобили в Россию и выйти на ее рынок», - говорит представитель Минпрома.

Галибаф подчеркнул, что инвестиции в совместное производство будут рассматриваться уже после того, как это станет понятно.

Ранее сообщалось, что 17 января главы МИД России и Ирана проведут переговоры.