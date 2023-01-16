Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, что страна на уровне компаний начала переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала.
Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрии в целях долгосрочной безопасности поставок газа нужна диверсификация, вследствие чего необходимо присоединение новых источников к действующему энергоснабжению, а также строительство газопроводов по новым маршрутам.
По словам министра, наиболее реальным новым источником является газ из Азербайджана, а также СПГ, который поступает в турецкий терминал.