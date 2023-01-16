Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна ведет переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала

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16 января 2023, 20:21 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, что страна на уровне компаний начала переговоры с Анкарой о получении СПГ из турецкого терминала.

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрии в целях долгосрочной безопасности поставок газа нужна диверсификация, вследствие чего необходимо присоединение новых источников к действующему энергоснабжению, а также строительство газопроводов по новым маршрутам.

По словам министра, наиболее реальным новым источником является газ из Азербайджана, а также СПГ, который поступает в турецкий терминал.