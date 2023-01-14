Аналитик Беляев: «Экономика Соединенных Штатов оказалась не так плоха, как мы прогнозировали»

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14 января 2023, 23:31 Источник: Teleprogramma.pro

Nikolay Gyngazov / https://www.globallookpress.com

Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, во время беседы с изданием Teleprogramma.pro рассказал, что рубль сдал свои позиции по отношению к доллару, потому что экономика США оказалась не такой слабой, как считалось.

Согласно словам эксперта, экономика России к концу года дала сбой, в связи с чем стоимость рубля упала, а доллар, соответственно, подорожал.

«Произошла какая-то заминка в наших адаптационных экономических процессах», - считает аналитик.

Беляев также отметил, что экономика Соединенных Штатов Америки оказалась не так плоха, как о ней думали, ведь стране удалось найти резервы для того, чтобы пережить все кризисные явления.