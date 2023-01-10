Всемирный банк: любое новое негативное событие в 2023 году может привести к рецессии

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10 января 2023, 18:15 Источник: РИА "Новости"

Всемирный банк, Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

Всемирный банк сообщил во вторник, 10 января, что в 2023 году ожидает замедления роста мировой экономики до 1,7%, а также указал на то, что любое новое негативное событие может привести к рецессии.

В пресс-релизе отмечается, что Всемирный банк снизил прогнозы экономического роста на текущий год для 95% развитых и 70% развивающихся стран мира.

Отмечается, что из-за хрупкости текущей экономической ситуации любое новое негативное событие способно спровоцировать рецессию. Уточняется также, что в данном случае это будет первый раз за более чем восемьдесят лет, когда две глобальные рецессии произойдут в одно десятилетие.