Силуанов назвал главной задачей государства поддержку семей с детьми

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов утром во вторник, 27 декабря, сообщил представителям средств массовой информации, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства.
Антон Силуанов уточнил, что российские власти при любых обстоятельствах будут финансировать семьи с детьми и поддерживать малоимущих граждан. Министр подчеркнул, что лучше отказаться от выделения средств на дороги или инфраструктурные объекты, чтобы помочь россиянам.
Глава Минфина напомнил, что с 1 января следующего года в России будет совершен переход на единое социальное пособие, которое заменит сразу несколько выплат.