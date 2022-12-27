Силуанов назвал главной задачей государства поддержку семей с детьми

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27 декабря 2022, 10:42 Источник: РИА "Новости"

Антон Силуанов, Federation Council of Russia, globallookpress.com

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов утром во вторник, 27 декабря, сообщил представителям средств массовой информации, что поддержка семей с детьми является главной задачей государства.

Антон Силуанов уточнил, что российские власти при любых обстоятельствах будут финансировать семьи с детьми и поддерживать малоимущих граждан. Министр подчеркнул, что лучше отказаться от выделения средств на дороги или инфраструктурные объекты, чтобы помочь россиянам.

Глава Минфина напомнил, что с 1 января следующего года в России будет совершен переход на единое социальное пособие, которое заменит сразу несколько выплат.