Как оформить льготную и семейную ипотеку

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19 декабря 2022, 16:37 Источник: Известия

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Согласно опросу, россияне чаще всего выбирают из всех ипотечных программ семейную и льготную. В чем отличия между ними и как их оформить?

Семейная ипотека появилась в 2018 году. Недавно её продлили до 1 июля 2024 года. Если есть ребенок с инвалидностью, то воспользоваться программой можно до 31 декабря 2027 года.

Данная ипотека действует для семей с детьми при покупке новостройки или участка для ИЖС, а также при рефинансировании текущей льготной ипотеки, пишут «Известия». Ставка по кредиту составляет 6%, а для жителей Дальнего Востока – 5%. Москвичи и петербуржцы могут рассчитывать на сумму до 12 млн рублей, а граждане других регионов – до 6 млн рублей. Рассрочку по кредиту можно оформить до 30 лет.

Сам кредит предоставляется семьям, у которых: первый или последующий ребенок родился или был усыновлен в 2018-2022 годах, есть ребенок с особенностями развития, который рожден или усыновлен до 31 декабря 2022 года. Также рассматривается третий вариант: если покупатели готовы внести первоначальный взнос 15% из собственных средств.

Льготная ипотека появилась два года назад как антикризисная мера в пандемию ковида. Российские депутаты заявили, что данная программа приобрела большую популярность у населения, в результате чего её продлили до 1 июля 2024 года, а ставку повысили до 8%.

Льготную ипотеку может оформить любой человек, которому уже есть 18 лет.

Источник также отмечает: процесс оформления кредита и льготной ипотеки не отличается от обычного одобрения кредита в банке. Организация оценит платежеспособность человека, его кредитную историю, а потом уже пример решение.