В России инфляция съедает добавки к социальным выплатам

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19 декабря 2022, 13:52 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В России сокращение бедности на фоне общего снижения реальных доходов населения можно объяснить адресной соцподдержкой малоимущих. Такой механизм будет сохранён и в 2023 году.



Власти заявляют о снижении бедности, но статистика говорит о том, что инфляция съедает почти все добавки к социальным выплатам. В среднем по стране реальные доходы, с учетом роста цен, продолжают падение, которое происходит уже 10 лет.



Уже в ближайшее время система соцподдержки населения претерпит изменения.



«С 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет, – заявил президент РФ Владимир Путин. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.



Минтруда уточняло, что универсальное пособие объединит все действующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. По одному заявлению можно будет получить также выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплаты на первого ребенка до трех лет, которые предоставляются из бюджета во всех регионах, выплаты на третьего ребенка, которые есть только в 78 регионах и предоставляются по разным правилам, пособия на детей от трех до восьми лет, которые выплачиваются органами соцзащиты.



Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с первого января увеличится до 16,2 тыс. руб. В 2022 году ежемесячные выплаты коснулись более 5 млн детей. По словам Путина, опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10% позволили увеличить доходы наименее обеспеченной части населения в третьем квартале на 27,8%, а уровень бедности снизить до 10,5%. МРОТ при этом увеличивали дважды – на 8,6% и на 10%. По данным Росстата, численность населения с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года составила 15,3 млн человек.



С 2021 года власти в очередной раз изменили систему подсчета количества бедных в стране. Раньше Росстат ежеквартально публиковал данные о доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а показатель рассчитывался на основе стоимости потребительской корзины. Систему реформировали, хотели перейти на относительную черту бедности, для чего прожиточный минимум стали считать раз в год как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода. В связи с тем, что новые данные оказались трудно сопоставимы с данными за предыдущие периоды, было введено понятие «границы бедности», которое определяют, умножая значения базовой границы бедности (это 11,32 тыс. в последнем квартале 2020-го) на индекс потребительских цен за текущий отчетный период, определяемый «цепным методом». Кстати, в конце 2020 года в России насчитывалось 17,7 млн человек (12,1% населения) с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. На фоне падающих доходов очевидно, что только за счет методики положение с бедностью в стране заметно улучшилось.



В третьем квартале 2023 года граница бедности составила 13,69 тыс. руб., при этом до границы не дотянули доходы 17,6 млн человек. Согласно этим данным, 2,3 млн человек перестали считаться бедными.



Но рост доходов 10% от самой обездоленной части населения страны не решает проблему, если учесть инфляцию и принять во внимание доходы всех категорий граждан. Инфляцию, подскочившую до 20%, финансовым властям России удалось удержать, но к концу года она все равно остановилась на уровне 12,5%. По данным Росстата, за январь–сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение доходов россиян в третьем квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении.



Владимир Путин на совещании с членами правительства говорил о необходимости добиться «устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции».



«Действующая в стране прогрессивная трансфертная система по факту улучшает положение бедных, но за это платят верхние и средние классы, рыночные доходы (до уплаты налогов и начисления пособий) у которых больше, но они серьезно просели, – отметил старший научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Василий Аникин. – Под влиянием нескольких подряд кризисов у верхних и средних слоев (речь как о наемных работниках, так и о предпринимателях) доходы снизились из-за локдаунов, сокращений, нарушения логистических цепочек, ухода иностранных партнеров, снижения числа арендаторов и т.п. Причем кризис для этих категорий граждан сказался во всех секторах экономики».



По данным Росстата, на снижение численности малоимущего населения повлияло не только увеличение объемов социальных выплат, но и увеличение объемов оплаты труда наемных работников. В третьем квартале 2022-го объем социальных выплат увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 243,4 млрд руб. (с 4,11 до 4,35 трлн руб.). А оплата труда составила 11,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 157,2 млрд, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года – на 1,1 трлн руб.



С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда повысится до 16,2 тыс. руб., что автоматически приведет к увеличению размера госвыплат и пособий. Страховые пенсии неработающих пенсионеров повысят на 4,8%, пособие при рождении ребенка будет составлять 23 тыс.



