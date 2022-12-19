Экономист Разуваев: «Ослабление рубля выгодно Минфину»

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 декабря 2022, 13:28 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Александр Разуваев считает, что ослабление отечественной валюты выгодно сейчас Министерству финансов РФ. Между тем, специалист предположил, что волатильность рубля стабилизируется. Об этом Разуваев сказал изданию «Аргументы недели».

«Ослабление рубля выгодно Минфину. У нас дефицитный бюджет. Снизить дефицит бюджета ослаблением национальной валюты - это старый добрый инструмент Минфина. Есть опасения, что потолок цен на российскую нефть ударит по нашему экспорту, хотя он затрагивает только 10-20% от нашего сырьевого экспорта. Главная причина ослабления рубля - традиционный рост государственных расходов в конце года. Я не думаю, что из-за этого будет серьезное ускорение инфляции. Решение Банка России не менять ключевую ставку вряд ли повлияло на это. Самое ближайшее время процесс ослабления рубля выдохнется. Ничего страшного не происходит».

Напомним, что сегодня во время торгов на Мосбирже курс евро превысил 70 рублей. Это произошло впервые с конца мая, свидетельствуют данные площадки.