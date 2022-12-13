Грушко заявил, что создание газового хаба в Турции отвечает интересам как производителей, так и потребителей

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13 декабря 2022, 09:07 Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва надеется на реализацию идеи о создании газового хаба в Турции, поскольку это в интересах как производителей, так и потребителей.

Александр Грушко обратил внимание на то, что в настоящий момент многие, особенно в западных государствах, говорят о так называемом "зеленом переходе", однако понятно, что данный процесс не может быть осуществлен с той скоростью и в таких объемах, как полагали "мечтателями" безуглеродного мира.

Дипломат заявил о необходимости в сложившихся условиях думать о стабильности поставок, спроса, транзита и юридического климата.