Обозреватель Bloomberg Блас заявил, что Россия может вновь стать главным поставщиком газа в ЕС

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13 декабря 2022, 07:17 Источник: РИА "Новости"

газовая конфорка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обозреватель информационного агентства Bloomberg Хавьер Блас выразил мнение, что Россия может вновь занять лидирующую позицию как основной поставщик энергоносителей в страны-члены Европейского союза.

Хавьер Блас обратил внимание на то, что на карту сейчас поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях "голубого топлива".

Обозреватель заметил, что на собрании, которое было организовано Оксфордским институтом энергетических исследований, многие политики и эксперты согласились с тем, что РФ сможет вновь стать ключевой фигурой на энергорынке ЕС. Блас добавил, что строившийся десятилетия "энергетический мост" между Россией и Европой смог преодолеть наиболее тяжелые времена холодной войны, распад СССР, а также либерализацию европейского энергетического рынка.