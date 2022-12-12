Фон дер Ляйен: ЕС может столкнуться с недостатком 30 миллиардов кубов газа в 2023 году

Европейский союз ожидает недостаток в 30 миллиардов кубометров газа в 2023 году. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что несмотря на предпринимаемые экономические меры, ЕС может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году.
«Я уверена, что мы обеспечим аналогичные объёмы СПГ в следующем году, как были в нынешнем. В этом году у нас было до 130 миллиардов кубометров СПГ», — сообщила она.
Ранее 12 стран ЕС выступили за снижение предварительного потолка цен на российский газ.