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Фон дер Ляйен: ЕС может столкнуться с недостатком 30 миллиардов кубов газа в 2023 году

, 15:34 Источник: РИА Новости

Фон дер Ляйен: ЕС может столкнуться с недостатком 30 миллиардов кубов газа в 2023 году
globallookpress.com

Европейский союз ожидает недостаток в 30 миллиардов кубометров газа в 2023 году. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что несмотря на предпринимаемые экономические меры, ЕС может столкнуться с недостатком до 30 миллиардов кубометров газа в следующем году. 

«Я уверена, что мы обеспечим аналогичные объёмы СПГ в следующем году, как были в нынешнем. В этом году у нас было до 130 миллиардов кубометров СПГ», — сообщила она.

Ранее 12 стран ЕС выступили за снижение предварительного потолка цен на российский газ.

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