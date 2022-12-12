Лукашенко призвал «помахать рукой» инвесторам, бросившим белорусские предприятия

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12 декабря 2022, 13:11 Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко днем в понедельник, 12 декабря, призвал "помахать рукой" тем инвесторам, которые отказались сотрудничать с предприятиями, работающими на территории республики.

Александр Лукашенко в рамках кадрового совещания ранее сегодня отметил, что следует "помахать рукой" инвесторам – в основном из недружественных государств, а также "перекреститься", что они оставили в собственность белорусской стороне.

"Все ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали", – заметил президент Белоруссии.