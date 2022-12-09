США установили рекорд по ввозу товаров из России за последние пять месяцев

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 декабря 2022, 16:57 Источник: rbc.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В октябре 2022 года Соединенные Штаты ввезли товаров из России на сумму $732 млн, составив по этому показателю максимальное значение за последние пять месяцев. По информации РБК, российский экспорт в США свелся к ядерному топливу, удобрениям и металлам платиновой группы.



По данным Бюро переписей США (Census Bureau), Соединённые Штаты в октябре 2022 года ввезли товаров из России на сумму $732,4 млн. Это в 2,2 раза больше, чем в сентябре ($332,1 млн).



Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт российских стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д., в результате чего товарный импорт из России обвалился в пять раз по сравнению с февралём - в $2,6 млрд.



В октябре поставки из России в США фактически свелись к ядерному топливу, минеральным удобрениям и металлам платиновой группы. Эти товары не находятся под санкциями. Поставки железа, стали и алюминия практически обнулились ($1,1 млн в октябре).



Импорт обогащенного урана (фторида урана) из России в США в октябре составил $184,7 млн — это максимум с ноября 2016 года (тогда было $236,5 млн). В сентябре 2022 года поставок урана из России не было.



Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США, на долю которого по итогам января—октября приходится более четверти всего импорта этого продукта ($644 млн). Его поставляют также Нидерланды, Германия и Великобритания.



В 2020 году Россия и США продлили до 2040 года соглашение о приостановке антидемпингового расследования (СПАР) в отношении поставок российского урана, первоначально заключенное еще в 1992 году. В соответствии с договором экспортная квота «Техснабэкспорта» на американском рынке должна быть снижена с 20% в 2024–2027 годах до 15% в 2028–2040 годах (квота — от ежегодных потребностей США в килограммах).



В 2021 году США ввезли 550 т российского обогащенного урана стоимостью $645,7 млн, теперь такой же результат в долларах достигнут за десять месяцев 2022 года. За весь 2022 год квота по ввозу урана из России составляет около 490 т. Как сообщало агентство Associated Press в августе, клиентом TENEX является в том числе американская компания Westinghouse Electric, которая изготавливает из российского обогащенного урана топливные таблетки для реакторов и отправляет их потребителям (операторам АЭС) по всему миру.



Импорт российского необработанного палладия в США в октябре составил почти $189 млн — максимум с февраля этого года ($229,7 млн). В августе и сентябре эти поставки составляли около $26 млн ежемесячно, в июле — менее $1 млн. За январь—октябрь 2022 года США закупили палладия в России более чем на $1 млрд, обеспечив более 30% американского импорта этого товара. ЮАР поставила в США за тот же период чуть больше — $1,17 млрд. В 2021 году Россия опережала ЮАР по поставкам необработанного палладия в Соединенные Штаты ($1,6 млрд против $1,4 млрд).



В октябре США ввезли из России платины на $34,7 млн и родия на $29,6 млн (в предыдущем месяце было, соответственно, ноль и $7 млн). Родий — самый редкий и дорогостоящий драгоценный металл, который используется в различных областях промышленности. Все металлы платиновой группы ввозятся из России в США беспошлинно.



При этом в США практически прекратился ввоз российского алюминия. Если в июле импорт по категории ТН ВЭД 76 («Алюминий и изделия из него») в США из России достигал $126 млн, в августе — $42 млн, то в сентябре опустился до $1,4 млн, а в октябре — до $0,7 млн.



До начала 2022 года крупнейшим покупателем российского алюминия в США была «дочка» Rusal — Rusal America. Весной местный менеджмент Rusal America выкупил компанию и переименовал ее в PerenniAL, сообщив, что все контракты Rusal America автоматически перейдут к новой структуре.



Поставки российских минеральных удобрений (азотных и комплексных) в США за октябрь составили $183 млн — на 10% больше, чем в сентябре, и на 29% больше, чем в октябре прошлого года. За десять месяцев американский импорт российских удобрений достиг $1,36 млрд — уже больше, чем за весь 2021 год ($1,28 млрд). США не вводили санкций в отношении производства, продажи, транспортировки или страхования российских сельскохозяйственных товаров, включая удобрения.



