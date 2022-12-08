В России вырос спрос на подержанную технику

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8 декабря 2022, 18:56 Источник: КП

Фото: Unsplash.com

Согласно статистике «Роскачества», россияне стали чаще интересоваться подержанной техникой. В регионах люди начали больше приобретать товаров на вторичном рынке. Эксперты заявили, что это связано с логистическими сбоями в поставке, а также с желанием сэкономить.

Так, на одном из популярных маркетплейсов появился раздел «Ресейл». Там можно купить одежду, обувь, аксессуары, книги, технику, вещи для ремонта и так далее. В категорию попадает та продукция, которая была витринным образцом, из прошлой коллекции или уцененной. При этом любую вещь можно вернуть в течение недели.

Как сообщают эксперты, в России можно сформировать достойный рынок онлайн-продажи подержанных товаров. Ресейл может заменить часть ассортимента, который пока недоступен российскому потребителю из-за новых рыночных условий.