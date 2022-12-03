Посол по особым поручениям МИД РФ Озеров: Москва готова полностью заместить украинское зерно

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3 декабря 2022, 08:22

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Россия готова поставлять свое зерно наиболее нуждающимся странам, а также полностью заместить украинскую продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова.



Источник подчеркнул, что Москва продолжает выполнять договорённости по экспорту, «несмотря на противодействие европейских регуляторов». Он подчеркнул, что 2022 год стал рекордным для урожая зерна в стране. Правительство России готово поставлять данную продукцию на безвозмездной основе государствам, которые в ней наиболее нуждаются.

Кроме того, запасов страны хватит, чтобы «полностью заместить украинские зерновые». Они, по данным Озерова, составляют лишь 2% мирового производства.



Ранее сообщалось, что удары ВС РФ не приведут к взрывам на украинских АЭС.