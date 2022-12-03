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Экс-замглавы МЧС России Фалеев: удары по энергообъектам Украины не приведут к взрывам на АЭС

, 07:54

Экс-замглавы МЧС России Фалеев: удары по энергообъектам Украины не приведут к взрывам на АЭС
Dmitry Grigoriev/ globallookpress.com

Массированные ракетные удары Вооруженных сил России по объектам энергетики Украины не угрожают взрывами на местных атомных электростанциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего замглавы МЧС России Михаила Фалеева.

Он подчеркнул, что ВС РФ не атакуют АЭС Украины. Ударам подвергаются исключительно объекты нефтегазового сектора, энергетического и оборонного комплексов, а также военного управления.

Кроме того, любые атомные электростанции всегда имеют аппараты дизельной генерации и другие системы защиты, которые не дадут произойти аварии на объекте.

Ранее сообщалось, что Сунак и Эрдоган договорились помогать украинцам.

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