Экс-замглавы МЧС России Фалеев: удары по энергообъектам Украины не приведут к взрывам на АЭС

Массированные ракетные удары Вооруженных сил России по объектам энергетики Украины не угрожают взрывами на местных атомных электростанциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего замглавы МЧС России Михаила Фалеева.
Он подчеркнул, что ВС РФ не атакуют АЭС Украины. Ударам подвергаются исключительно объекты нефтегазового сектора, энергетического и оборонного комплексов, а также военного управления.
Кроме того, любые атомные электростанции всегда имеют аппараты дизельной генерации и другие системы защиты, которые не дадут произойти аварии на объекте.
Ранее сообщалось, что Сунак и Эрдоган договорились помогать украинцам.
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