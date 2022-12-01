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Аргументы Недели → Экономика 13+

В Швейцарии заморожены российские активы на сумму около восьми миллиардов долларов

, 12:18 Источник: РИА "Новости"

В Швейцарии заморожены российские активы на сумму около восьми миллиардов долларов
Женева, https://unsplash.com/photos/-XNikzQiFZI

В Министерстве экономики Швейцарии утром в четверг, 1 декабря, сообщили, что на территории страны к настоящему моменту заморожены российские активы на сумму почти восемь миллиардов долларов.

Уточняется, что с 28 февраля текущего года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, а также пятнадцать объектов недвижимости, которые расположены в шести кантонах страны.

Ранее правоохранительные органы Украины арестовали активы российской компании, сферой деятельности которой была реализация горюче-смазочных материалов.

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