В Швейцарии заморожены российские активы на сумму около восьми миллиардов долларов

В Министерстве экономики Швейцарии утром в четверг, 1 декабря, сообщили, что на территории страны к настоящему моменту заморожены российские активы на сумму почти восемь миллиардов долларов.
Уточняется, что с 28 февраля текущего года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, а также пятнадцать объектов недвижимости, которые расположены в шести кантонах страны.
Ранее правоохранительные органы Украины арестовали активы российской компании, сферой деятельности которой была реализация горюче-смазочных материалов.