В Швейцарии заморожены российские активы на сумму около восьми миллиардов долларов

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1 декабря 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

Женева, https://unsplash.com/photos/-XNikzQiFZI

В Министерстве экономики Швейцарии утром в четверг, 1 декабря, сообщили, что на территории страны к настоящему моменту заморожены российские активы на сумму почти восемь миллиардов долларов.



Уточняется, что с 28 февраля текущего года в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, а также пятнадцать объектов недвижимости, которые расположены в шести кантонах страны.

Ранее правоохранительные органы Украины арестовали активы российской компании, сферой деятельности которой была реализация горюче-смазочных материалов.