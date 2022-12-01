Цены на газ в Европе впервые с 13 октября превысили 1 700 долларов за тысячу кубометров

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 декабря 2022, 11:35 Источник: РИА "Новости"

трубы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

На торгах в четверг, 1 декабря, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе впервые с 13 октября превысила 1 700 долларов за тысячу кубометров. Темпы роста ускорились к настоящему моменту до 9%.

Согласно последним данным лондонской биржи ICE, торги были открыты у отметки 1 610,8 доллара (+2,8%).

Стоимость фьючерсов по состоянию на 11.00 по московскому времени достигла 1 709,8 доллара (+9,1%). Динамика котировок указывается от расчетной цены предыдущего дня торгов, которая составляла 1 566,7 доллара за тысячу кубометров газа.