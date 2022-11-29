Россиянам напомнили, когда нужно как можно скорее заблокировать банковскую карту

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29 ноября 2022, 14:36 Ксения Калуга Источник: Российская газета

Фото: unsplash.com

Мошенники с каждым разом придумывают новые схемы обмана. Специалисты рассказали, в каких случаях необходимо сразу блокировать карту, чтобы избежать неприятностей.

Финансовый эксперт Анастасия Ускова рассказала, что блокировать карту нужно в трёх случаях: когда её данные скомпрометировали, она застряла в банкомате или же когда в ней больше нет необходимости.

Например, если человек ввёл информацию на сомнительном сайте или же сообщил CVV, номер карты и ФИО третьим лицам, то с картой стоит попрощаться. Её также стоит блокировать, если она была вовсе потеряна. В таком случае можно избежать списания средств мошенниками.

Если же карта застряла в банкомате, то сначала стоит попробовать её вытащить. Эксперт рекомендует нажать и подержать несколько секунд кнопку «Отмена». Если это не помогло, надо позвонить в банк и дождаться инкассации. Или же блокировать карту.

В случае если вы не пользуетесь кредитной или дебетовой картой, её тоже стоит заблокировать. Банки часто списывают комиссию за обслуживание, даже если операций не происходило. Поэтому чтобы избежать подобной ситуации, необходимо прислушаться к совету эксперта.