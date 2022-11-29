Экономист Разуваев: «Кудрин - соавтор экономического чуда в России»

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 ноября 2022, 14:09 Антон Николаев,

Александр Разуваев считает, что Алексей Кудрин был один из главных людей в 2000-е годы, чьи решения способствовали росту российской экономики. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Господин Кудрин один из соавторов российского «экономического чуда» нулевых и политики ресурсного национализма. Тогда была главной связка - добыча полезных ископаемых плюс экспортная пошлина для нефтяных компаний. Именно тогда природная рента вернулась в казну. Из-за того, что Кудрин хотел закрыть внутренние офшоры и ввести эту связку, произошло дело «ЮКОСА». Не только, конечно, из-за этого, но его конфликт с компанией был одним из важных фактором той истории».

«Я считаю, что он был прекрасным главой минфина: сильный рубль, профицитный бюджет. С 2000-2008 годы считается лучшим периодом в российской экономике, так как ВВП вырос в два раза. И все успехи, которые были потом, это продолжение той истории и значительная заслуга в этом именно Кудрина. Я его высоко оцениваю. Есть некоторые люди, которые кричат, что он не патриот, но он сделал намного больше для России, чем многие из этих орущих».

Ранее стало известно, что Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счетной палаты.