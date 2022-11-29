Сечин: поставки российской нефти в КНР выросли на 9,5% за январь-октябрь

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29 ноября 2022, 10:59

Нефтяная качалка, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

За период с января по октябрь объем поставок российской нефти в КНР увеличился на 9,5%. Об этом сообщает глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

«Общий объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября увеличился на 9,5% и составил почти 72 миллиона тонн», - заявил Сечин во время российско-китайского бизнес-форума.

По словам главы компании, «Роснефть» обеспечивает около 7% всей потребности рынка Китая в нефти. Таким образом, как утверждает Сечин, компания является «основным поставщиком российской нефти в КНР».

Ранее сообщалось, что Россия поставляет в Азию рекордное количество нефти.