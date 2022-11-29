Председатель правления «Нафтогаза» Чернышов попросил у США дополнительный объем газа для отопительного сезона на Украине

Во вторник стало известно, что председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов попросил США предоставить украинской стороне дополнительный объем газа для отопительного сезона.
Алексей Чернышов обсудил с главой европейского и евразийского бюро Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Эрин МакКи предоставление Украине дополнительного объема газа, чтобы страна могла пережить отопительный сезон.
Кроме того, председатель правления "Нафтогаза" обратился за помощью в обеспечении украинской стороны оборудованием, в частности, газовыми компрессорами и дизельными генераторами.