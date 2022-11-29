Председатель правления «Нафтогаза» Чернышов попросил у США дополнительный объем газа для отопительного сезона на Украине

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29 ноября 2022, 10:48 Источник: РИА "Новости"

газовая конфорка, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Во вторник стало известно, что председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов попросил США предоставить украинской стороне дополнительный объем газа для отопительного сезона.

Алексей Чернышов обсудил с главой европейского и евразийского бюро Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Эрин МакКи предоставление Украине дополнительного объема газа, чтобы страна могла пережить отопительный сезон.

Кроме того, председатель правления "Нафтогаза" обратился за помощью в обеспечении украинской стороны оборудованием, в частности, газовыми компрессорами и дизельными генераторами.