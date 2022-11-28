Норвегия подписала соглашение о выделении двух миллиардов крон на приобретение газа для Украины на зиму

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28 ноября 2022, 15:32 Источник: РИА "Новости"

флаг Норвегии, https://unsplash.com/photos/vT5dTzuId4c

Норвегия в понедельник, 28 ноября, подписала соглашение, в соответствии с которым страна выделит два миллиарда крон (свыше 190 миллионов евро) на приобретение газа для Украины грядущей зимой.

Уточняется, что глава Министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт в настоящий момент находится в Киеве с визитом. С собой на Украину дипломат привезла недавно подписанное соглашение о поддержке со стороны Осло в размере двух миллиардов норвежских крон на закупку газа, чтобы помочь украинской стороне пережить зиму.

Сообщается, что еще один миллиард норвежских крон будет направлен для ремонта электроснабжения и прочей важной инфраструктуры.