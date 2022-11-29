Вице-премьер республики Спыну: 29-30 ноября возможно отключение электроэнергии по всей Молдавии

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29 ноября 2022, 10:53 Источник: РИА Новости

Спыну, фото: открытые источники

В конце ноября в Молдавии возможны массовые отключения электроэнергии в стране. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

29-30 ноября в Молдавии возможно отключение электроэнергии на всей территории республики. Спыну отметил, что госслужбы готовы помочь восстановить электроснабжение.

Вице-премьер подчеркнул, что подобные перебои и аварийные отключения связаны с обстрелом ВС РФ энергетических объектов инфраструктуры Украины.

Российская сторона начала обстреливать энергосистему Украины 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту. На данный момент повреждено более 40% инфраструктуры.