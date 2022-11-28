Моравецкий заявил, что Польша призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем в понедельник, 28 ноября, сообщил представителям СМИ, что страна призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от нефти из Российской Федерации.
Власти Польши ранее уже уведомляли о планах до конца 2022 года отказаться от энергоресурсов из РФ. В настоящий момент польская сторона уже не получает российские уголь и газ.
Матеуш Моравецкий уточнил, что Варшава как один из главных организаторов многих санкционных пакетов выступает за то, чтобы как можно скорее "выключить" нефть из России.