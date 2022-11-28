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Аргументы Недели → Экономика 13+

Моравецкий заявил, что Польша призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти

, 16:45 Источник: РИА "Новости"

Моравецкий заявил, что Польша призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти
премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, imago/fot. tedi/newspix.pl/globallook.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий днем в понедельник, 28 ноября, сообщил представителям СМИ, что страна призывает Европейский союз как можно скорее отказаться от нефти из Российской Федерации.

Власти Польши ранее уже уведомляли о планах до конца 2022 года отказаться от энергоресурсов из РФ. В настоящий момент польская сторона уже не получает российские уголь и газ.

Матеуш Моравецкий уточнил, что Варшава как один из главных организаторов многих санкционных пакетов выступает за то, чтобы как можно скорее "выключить" нефть из России.

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