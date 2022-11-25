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Зеленский выразил признательность Польше за идею о потолке цен на российскую нефть на уровне тридцати долларов

, 14:18 Источник: РИА "Новости"

Зеленский выразил признательность Польше за идею о потолке цен на российскую нефть на уровне тридцати долларов
президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября, поддержал идею ввести лимит цен на российскую нефть на уровне тридцати долларов. Об этом сообщает сегодня информационное агентство Блумберг.

Накануне издание Politico сообщило, что большинство стран-членов Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступает за потолок стоимости на уровне тридцати долларов.

Владимир Зеленский в рамках выступления по видеосвязи на конференции в Литве заявил, что очень признателен польским коллегам за вышеуказанное предложение. "Эта идея гораздо лучше", – подчеркнул украинский лидер.

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