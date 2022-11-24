Аналитик Митрахович заявил, что в ЕС не смогли согласовать потолок цен на нефть в связи с разными интересами стран союза

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24 ноября 2022, 21:20 Источник: RT

Штанговый глубинный насос для добычи нефти / Dmitry Chasovitin / https://www.globallookpress.com

Станислав Митрахович, эксперт фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации, во время беседы с RT сообщил, что послы государств-членов Европейского союза не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть в связи с тем, что у стран-участников союза разные интересы.

По словам эксперта, в ЕС есть страны с достаточно жесткой антироссийской позицией, как Польша, которая выступает за усиление давления на Россию и пытается добиться полного прекращения торговли с ней. В тоже время есть такие страны, как Греция, Кипр и Мальты, которым судоходные компании привозят российскую нефть и им выгодно, чтобы никто в Европе не мешал заказывать «услуги по перевозке нефти».

Как отметил Митрахович, в любом случае ЕС введет какую-никакую форму ограничений в отношении цен на нефть из России, но с исключениями.