Россияне впали в режим хронической экономии, не готовы только снижать траты на вредные привычки и сладости

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 ноября 2022, 13:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Комсомольская правда

Фото: unsplash.com

Семья из трех человек в среднем тратит 3,5 тыс. рублей в месяц на сигареты и другие вредные товары, на культурную программу и спорт – 1900 рублей.

Эксперты проанализировали траты россиян за 2-й квартал 2022 года и выявили «пандемийную модель». За год расходы на спорт и культурные мероприятия рухнули на 26.6%, а вот на алкоголь, сигареты и сладости люди стали тратить больше – на 18.6%.

В среднем семья из трёх человек тратит на всякие вредности 3500 рублей в месяц, а на спорт, оздоровительные мероприятия, концерты и театр – лишь 1910. Плюс ко всему, ещё и сильно выросли расходы людей. Общие расходы российских семей за весь этот год выросли почти на 10% (9.8). Эксперты уже готовы говорить о тотальном диагнозе «хронической экономии». Ведь цена за это же время тоже выросли, и не на сколько-нибудь, а на целых 13% (по данным Росстата).

Психология простая. В неопределенной ситуации люди налегают на вредную пищу и алкоголь – дешёвые заменители развлечений, помогающие заесть стресс.