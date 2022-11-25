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Страны-члены ЕС приняли документ об исключении российского газа из контрактов на общие закупки

, 08:22 Источник: РИА "Новости"

Страны-члены ЕС приняли документ об исключении российского газа из контрактов на общие закупки
трубы, Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Министры энергетики стран-членов Европейского союза условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Это решение было принято на прошедшей накануне неформальной встрече в Брюсселе.

Страны Евросоюза договорились в следующем году купить через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, который требуется для заполнения хранилищ.

Государства-члены ЕС подчеркнули, что "голубое топливо" из России будет исключено из совместных закупок. В документе, однако, не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое на территории Российской Федерации и приобретенное через посредников.

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