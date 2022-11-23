Салат оливье стал дешевле благодаря богатому урожаю картошки и моркови

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23 ноября 2022, 13:57

Фото: Global Look Press

Аналитики «Руспродсоюза» рассчитали стоимость салата оливье в этом году. По результатам наблюдения, цена четырех порций снизилась на 0,4%.

При расчётах эксперты взяли самый традиционный рецепт: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г). На продукты аналитики потратили 375 рублей. Это на 1,6 рублей дешевле, чем год назад.

Причиной этому послужил богатый урожай в стране. В результате овощи упали в цене. В 2021-м они были значительно дороже. Сейчас, например, картофель подешевел на 33%, морковь на 28%, а солёные огурцы на 21%.