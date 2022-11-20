Эксперт Валинуров заявил, что в скором времени начнется дефицит рабочих на производствах

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20 ноября 2022, 19:34 Источник: Вечерняя Москва

Работа на станке / Pravda Komsomolskaya / https://www.globallookpress.com

В ближайшем будущем начнется большой дефицит рабочих на производствах, что приведет к «гонке зарплат» по всей стране. Об этом во время беседы с «Вечерней Москвой» заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Согласно его словам, большой рост заработной платы ожидается в сфере производства, а импортозамещение в России стремительно развивается. Поэтому, по мнению эксперта, работодателю необходимо сделать производственные отрасли привлекательными, чтобы они «позиционировались как достойные места работы».

Как отметил Валинуров, в настоящее время работа на станке не считается престижной профессией, что, по его мнению, надо менять. Он добавил, что «очень скоро» произойдет подъем зарплат таким рабочим, как токари и фрезеровщики, так как эти люди «выполняют важную работу» и будут «цениться».