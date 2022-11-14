Глава Минфина Йеллен: США тесно взаимодействуют с Францией и другими странами G7 в вопросе введения потолка цен на нефть из России

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14 ноября 2022, 08:58

Министр финансов США Джанет Йеллен, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты тесно взаимодействуют с Парижем и другими членами «Большой семерки» в вопросе введения потолка цен на нефть, которую продает на международном рынке Российская Федерация. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала руководитель американского министерства финансов Джанет Йеллен.

«США тесно взаимодействуют с Францией и другими странами G7 в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, которая проходила на Бали на полях мероприятий в рамках индонезийского председательства в Группе двадцати», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, France-Presse указало на то, что глава Белого дома Джо Байден хочет возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» в ходе предстоящей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.