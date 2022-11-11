Кандидат экономических наук Кабаков заявил, что из-за роста экономической активности растет стоимость дизельного топлива

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11 ноября 2022, 21:54 Источник: Радио Sputnik

Автомобильная заправочная станция / Maksim Konstantinov / http://globallookpress.com

По причине роста экономической активности стоимость дизельного топлива в России растет. Об этом в интервью Радио Sputnik заявил директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

Согласно словам кандидата экономических наук, рост спроса на энергоносители начинает расти тогда, когда растет экономическая активность, но как только она замедляется, то стоимость энергии топлива начинает снижаться.

Как отметил Кабаков, в данный момент наблюдается рост активности, поэтому и спрос на дизель в России растет. Он заметил, что в настоящее время на мировом рынке дизельное топливо представляет из себя одну из самых интересных товарных групп, «поэтому цена будет расти».