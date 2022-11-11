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Аргументы Недели Экономика 13+

В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия может обратиться в ВТО в связи с признанием российской экономики нерыночной

, 19:29 Источник: Интерфакс

В Минэкономразвития РФ заявили, что Россия может обратиться в ВТО в связи с признанием российской экономики нерыночной
фото: WTO.ru

Решение Министерства торговли США отозвать у российской экономики статус рыночной может быть оспорено во Всемирной торговой организации (ВТО).

Минэкономразвития России выпустило заявление, в котором решение США снять статус рыночной с экономики России названо предвзятым и сугубо политическим.

В российском ведомстве отметили, что пересмотр статуса был начат всего через полгода после подтверждения Минторгом США, что экономика России остается рыночной, - передает "Интерфакс".

Представитель МЭР уточнил, что "обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, в том числе самих США".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что после начала российской СВО недружественные государства стремятся нанести нашей стране поражение на поле боя и подорвать экономику.

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