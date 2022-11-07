Дефицит бюджета в 1 трлн рублей покроют из ФНБ

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 ноября 2022, 14:27

В 2022 году доходы государственного бюджета в РФ оказались выше расходов чуть больше, чем на 138 млрд рублей, но к концу года Минфин прогнозирует дефицит на сумму в 1,3 трлн рублей, что составляет 0,9% ВВП. Всё из-за крупных расходов, которые обычно и планируются на последний месяц года из-за небольшой неравномерности распределения годового бюджета. Меры поддержки экономики при таком подходе раскручиваются постепенно и достигают максимума в декабре.



Подтвердил дефицитный прогноз и Антон Силуанов, отмечавший, что в 2022 году в государстве появились новые задачи, требующие дополнительных расходов. Покрыть дефицит сможет ФНБ, откуда планируется взять 1 трлн рублей. Этот же фонд будет помогать россиянам и ближайшие три года, где также прогнозируется постепенно уменьшающийся бюджетный дефицит.



В то же время эксперты отмечают, что простым россиянам не о чем волноваться, так как дефицит — это экономическая норма и специалисты знают, как с ней справляться, особенно когда есть крупный источник погашения дефицита, такой как ФНБ.