Дефицит бюджета в 1 трлн рублей покроют из ФНБ

В 2022 году доходы государственного бюджета в РФ оказались выше расходов чуть больше, чем на 138 млрд рублей, но к концу года Минфин прогнозирует дефицит на сумму в 1,3 трлн рублей, что составляет 0,9% ВВП. Всё из-за крупных расходов, которые обычно и планируются на последний месяц года из-за небольшой неравномерности распределения годового бюджета. Меры поддержки экономики при таком подходе раскручиваются постепенно и достигают максимума в декабре.
Подтвердил дефицитный прогноз и Антон Силуанов, отмечавший, что в 2022 году в государстве появились новые задачи, требующие дополнительных расходов. Покрыть дефицит сможет ФНБ, откуда планируется взять 1 трлн рублей. Этот же фонд будет помогать россиянам и ближайшие три года, где также прогнозируется постепенно уменьшающийся бюджетный дефицит.
В то же время эксперты отмечают, что простым россиянам не о чем волноваться, так как дефицит — это экономическая норма и специалисты знают, как с ней справляться, особенно когда есть крупный источник погашения дефицита, такой как ФНБ.
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