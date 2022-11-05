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Глава Госдепа Блинкен: США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти даже после введения ценового потолка

, 08:27

Глава Госдепа Блинкен: США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти даже после введения ценового потолка
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Janine Schmitz / globallookpress.com

Соединенные Штаты полагают, что Российская Федерация сохранит заинтересованность в поставках своей нефти на международный рынок даже после введения потолка цен на нее. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделал глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен.

«США считают, что Россия сохранит заинтересованность в экспорте нефти даже после введения ценового потолка, заявил Блинкен», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе руководители дипломатических ведомств стран «Большой семерки» указали, что продолжат вводить рестрикции в отношении Москвы и государств, оказывающих ей военную помощь.

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