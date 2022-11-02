Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Швейцария выделит на ремонт энергетической инфраструктуры Украины 100 миллионов долларов

, 19:46 Источник: РИА "Новости"

Швейцария выделит на ремонт энергетической инфраструктуры Украины 100 миллионов долларов
флаг Швейцарии, https://unsplash.com/photos/oqpCTqfcDNk

Правительство Швейцарии в среду, 2 ноября, приняло решение выделить средства в размере 100 миллионов долларов на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Швейцарские власти решили направить вышеуказанную сумму на реализацию плана, целью которого является смягчение последствий приближающейся зимы для украинцев.

Отмечается, что Швейцария поможет украинским энергетическим компаниям приобрести источники энергии, примет участие в ремонте систем крепления рельсов, а также предоставит наиболее пострадавшим гражданам страны гумпомощь.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Общество

Общество